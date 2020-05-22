محافظ الإسكندرية: مشروع بشاير الخير 3 يضم 10 آلاف وحدة سكنية

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن موعد تسكين المواطنين بوحدات مشروع بشاير الخير 3 .





وقال الشريف خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:"جاري تجهيز مشروع بشاير الخير 3 وسيتم على الفور البدء في تسكين هذه الوحدات فور الانتهاء من العمل بها.





وأوضح محافظ الإسكندرية، ان مشروع بشاير الخير3 يضم أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، لافتا إلى انه مشروع خدمى مجهز بالمحلات والمدارس والمولات.





وأشار المحافظ إلى ان المشروع يخدم من 55 إلى 60 ألف فرد، مضيفا أنه جاري التجهيز لمشروع بشاير الخير 5، والذى من المقرر أن يضم حوالي 15 ألف وحدة سكنية، وهو المشروع الأضخم في الإسكندرية لمواجهة العشوائيات.





ونوه إلى ان محافظة الإسكندرية تعد أكبر محافظة بها مخالفات بناء على مستوى الجمهورية، معقبا: "قرارات الإزالة وصلت 133 ألف.





ولفت الشريف إلى أنه تم عمل خطة للقضاء على كافة المخالفات بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم تحويل 31 شخصا إلى المحكمة العسكرية بعد ضبطهم في 281 مخالفة.