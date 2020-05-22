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أخبار البلد

نقابة الأطباء توضح للصحة خطورة عودة حملات صحة المرأة عقب العيد

الجمعة 22/مايو/2020 - 11:10 ص
صدى البلد
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محمد غالي
خاطبت النقابة العامة للأطباء دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بخصوص شكاوى  وردت للنقابة من أطباء من عدة محافظات (الغربية والدقهلية وقنا)، تفيد بإصدار تعليمات ببدء العمل بحملة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وما يمثله ذلك من عودة للتزاحم في أماكن الكشف مما قد يؤدي لزيادة وتيرة إنتشار فيروس كورونا.

وأوضحت النقابة أن حملات الكشف المبكر عن الأورام أو الأمراض، على الرغم من أهميتها، إلا أن عودتها في هذا التوقيت قد يمثل خطورة بالغة.
وعمل هذه الحملات ستؤدي لعودة التزاحم على أماكن الكشف مما قد يؤدی الزيادة إنتشار الوباء في الوقت الذي نكافح جميعا من أجل الحد منه، خاصة في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وطالبت النقابة إصدار تعليمات للجهات المختصة بتأجيل العمل بحملة صحة المرأة وكذلك بأي حملات طبية أخرى لا تتوافر فيها صفة الإستعجال، وذلك الحين السيطرة على انتشار فيروس كورونا.
نقابة الأطباء توضح للصحة خطورة عودة حملات صحة المرأة عقب العيد
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