AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بشرى سارة.. الصحة: المتبرع بالدم له تحليل فيروسات مجانا

الجمعة 22/مايو/2020 - 12:29 ص
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي

أكدت وزارة الصحة، أن التبرع بالدم له فوائد عديدة، ويجب نشر ثقافة التبرع بالدم، لمساعدة المرضى المحتاجين.


اقرأ أيضا |بالأسماء.. 12 شهيدا من أطباء جيش مصر الأبيض.. آخرهم بعزل العجمي


وأوضحت الوزارة، أن التبرع يطمئن المتبرع علي صحته قبل التبرع، ويقوم بعمل تحليل فيروسات مجانا بعد التبرع.


وأضافت أن الجسم يستفيد بتنشيط نخاع العظم، فيقوم بإنتاج خلايا جديدة، تقلل إصابة أنواع السرطان والقلب والجلطات.


اقرأ أيضا الصحة: تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 223 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ 4217 متعافيًا.


وأضاف أنه تم تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 16 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.


وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 15003 حالة من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 696 حالة وفاة.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة تنفي صلتها بـ فرق التحليل المنزلي لـ كورونا

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و13 وفاة

عداد كورونا.. الصحة: إجمالي المصابين وصل 7981 والوفيات 482.. و1890 بمستشفيات العزل.. بينهم 211 حالة غير مستقرة و41 حرجة

وفاة أول مدرب مصري بفيروس كورونا

الصحة: 347 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11.. ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس لـ 2326.. وإجمالي المصابين 10093 حالة و544 حالة وفاة

مؤشرات جيدة .. الصحة: شفاء 2486 حالة من كورونا فى مصر

ترشيحاتنا

رفعت راسنا يا قلب أمك .. رد فعل والدة الشهيد علي بعد حلقة الاختيار

تعليق ياسمين عبد العزيز على تجسيد أحمد العوضي دور هشام عشماوي في الاختيار.. فيديو

الصحة: تسجيل 774 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

أحمد موسى: تغطية سندات مصر الدولية بطلبات فاقت الـ ١٩ مليار دولار إنجاز عالمى فى وقت عصيب

اسمهم شهداء.. أمير كرارة يعلق على حلقة مسلسل الاختيار... شاهد

حمزة أحمد منسى: الجيش انتقم للشهداء لكن انتقامى أنا لسة مجاش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رضوى الشربيني بإطلالة ناعمة ورسالة لمتابعيها

لا تتجاهلها.. خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين

طريقة عمل ترمس العيد لأميرة شنب