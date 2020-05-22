دير "الشايب" بالأقصر يحتفل بتذكار شفيعه الأنبا باخوميوس

احتفل دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بمحافظة الأقصر، اليوم، بعيد نياحة شفيعه القديس باخوميوس أب الشركة، بحضور عدد من رهبان الدير.
وصلى نيافة الأنبا سلوانس أسقف ورئيس الدير، ومجمع الرهبان القداس الإلهي اليوم، كما صلوا أمس تسبحة ورفع بخور العشية وأتبعوها بتسبحة نصف الليل في الساعات الأولى من صباح اليوم ثم صلاة القداس.
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الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك اعاده الله على المصريين بخير.
وجاء نص البرقية "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، وأحيي جهودكم المخلصة التي تبذلونها لأجل صالح الشعب المصري وتحقيق تطلعاته وآماله. كما أود أن أشيد بتعاملكم الحكيم في أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وحرصكم على حماية شعبكم من أخطار الفيروس.
وتابع قائلا، مصلين إلى الله أن يمنحكم وافر الصحة والمزيد من التوفيق والسداد، لتقودوا الوطن في طريق التنمية والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ مصر والمصريين من كل سوء".