مطران الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة الأسقفية في مصر أن المطران منير حنا يتمنى للشعب المصري دوام السلام والأمن، داعيا الله أن يرفع الوباء الذى يهدد شعوب العالم أجمع.











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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك أعاده الله على المصريين بخير.





كما بعث البابا تواضروس الثاني ببرقيات تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية.