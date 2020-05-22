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أخبار البلد

مطران الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

الجمعة 22/مايو/2020 - 06:41 م
المطران منير حنا
المطران منير حنا
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سامح سلام
هنأ المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقى، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان صادر اليوم عن الكنيسة الأسقفية في مصر أن المطران منير حنا يتمنى للشعب المصري دوام  السلام والأمن، داعيا الله أن يرفع  الوباء الذى يهدد شعوب العالم أجمع. 

كما أرسل المطران منير حنا برقيات تهنئة أيضا لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

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كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك أعاده الله على المصريين بخير.

كما بعث البابا تواضروس الثاني ببرقيات تهنئة  مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وفضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية.
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