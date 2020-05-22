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ديني

وزير الأوقاف: بشائر الخير٣ خطوة على طريق مواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة

الجمعة 22/مايو/2020 - 03:14 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف  بالرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قيادة الدولة المصرية ومواجهة الأزمات بصفة عامة وفي مجال المواجهة الشاملة للفساد والإرهاب بصفة خاصة ، ولا سيما مواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة ، ومواجهة الهدم والتخريب بالبناء والتعمير ، ومواجهة الفكر الظلامي بالفكر المستنير.

وأكد وزير الأوقاف، أن ما شاهدناه ولمسناه في مشروعات بشائر الخير التي تم افتتاح المرحلة الثالثة منها ( بشائر الخير ٣ )  أمس الخميس يعد نقلة نوعية وتاريخية كما وكيفا ،  نوعًا وعددًا 

 وتابع الوزيز : المشروع يبرز الرؤية الاستراتيجية الشاملة الواعية للدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سواء في مجال الإسكان أم في مجال الطاقة أم في مجال البنية التحتية ، وأهم المجالات كلها هو مجال  بناء الدولة وبناء الإنسان.

وأشار إلى أنه لا تفتتح المراحل الإسكانية إلا متكاملة المرافق والمدارس ودور العبادة التي يتعانق فيها المسجد والكنيسة معًا ، تعزيزًا لتسامح الأديان من جهة وترسيخًا لأسس المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعا من جهة أخرى ،  كأنموذج لأسس العيش الإنساني المشترك بين الناس جميعا دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق .
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