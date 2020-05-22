وزير الأوقاف: بشائر الخير٣ خطوة على طريق مواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة

أشاد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالرؤية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في قيادة الدولة المصرية ومواجهة الأزمات بصفة عامة وفي مجال المواجهة الشاملة للفساد والإرهاب بصفة خاصة ، ولا سيما مواجهة الإرهاب بالتنمية الشاملة ، ومواجهة الهدم والتخريب بالبناء والتعمير ، ومواجهة الفكر الظلامي بالفكر المستنير.





وأكد وزير الأوقاف، أن ما شاهدناه ولمسناه في مشروعات بشائر الخير التي تم افتتاح المرحلة الثالثة منها ( بشائر الخير ٣ ) أمس الخميس يعد نقلة نوعية وتاريخية كما وكيفا ، نوعًا وعددًا





وتابع الوزيز : المشروع يبرز الرؤية الاستراتيجية الشاملة الواعية للدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، سواء في مجال الإسكان أم في مجال الطاقة أم في مجال البنية التحتية ، وأهم المجالات كلها هو مجال بناء الدولة وبناء الإنسان.



