البابا تواضروس يهنئ مفتى الجمهورية بعيد الفطر المبارك

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة إلى فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وجاء في نص البرقية التى أرسلها البابا تواضروس الثاني، "يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية، ومواصلة العمل في سبيل غرس وترسيخ القيم الإنسانية والأخلاقية السامية لأجل رفعة الوطن.
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وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث قدم لفضيلته التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما بعث البابا تواضروس ببرقية تهنئة للإمام الأكبر بالمناسبة ذاتها، هذا نصها: "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كان البابا تواضروس الثاني قد هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك اعاده الله على المصريين بخير.