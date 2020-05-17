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مفتي الجمهورية: الإخلاص معيار قبول الطاعات في شهر رمضان ..فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 06:07 م
الدكتور شوق علام
الدكتور شوق علام
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حمزة شعيب
قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن رمضان شهر المغفرة المجسدة في كل تفاصيل هذا الشهر الفضيل.

وأضاف شوقي علام، في حواره التلفزيوني مع الإعلامي حمدى رزق مقدم برنامج "نور النبي"، "شهر رمضان فرصة عظيمة للتقرب لله، والفوز بالمغفرة والعتق من النار".

وتابع مفتي الجمهورية شوقي علام، "الإخلاص فى الأعمال هو معيار القبول لذلك يجب أن يحرص المسلم على المواظبة على العبادات طوال هذه الشهر".

وفى سياق يقول آخر، قال الشيخ الشحات العزازي، أحد علماء الأزهر الشريف، "إنه لم يحظَ بشرف صحبة الله سبحانه وتعالى سوي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وسيدنا إبراهيم".

وأتم "النبي كان خلقه القرآن، وكما ورد عنه جاء ليتمم مكارم الأخلاق".
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