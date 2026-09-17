بعد الفوز بجائزة حوافز تميز الأداء.. محافظ القاهرة يكرم فريق التخطيط الاستراتيجى

كرّم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فريق عمل الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات، تقديرًا لجهودهم في حصول المحافظة على جائزة مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، فى دورتها الرابعة، والتي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، ومديري مديريات الخدمات، ورؤساء الأحياء، وعدد من قيادات المحافظة، وممثلى الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدنى.

وأكد محافظ القاهرة أن الفوز بالجائزة يعكس تميز وكفاءة فريق العمل، وتتويجًا للجهود التي بذلها في استيفاء متطلبات المبادرة والتنسيق مع فريق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وفقًا للمعايير والشروط المحددة، كما يعكس حرص المحافظة على تطبيق أساليب التخطيط الحديثة ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، مشيدًا بجهود العاملين في إعداد ومتابعة خطط ومشروعات المحافظة بما أسهم فى دخول أكثر من 70 مليون جنيه للمحافظة.

وأشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المحافظة حريصة على تكريم المتميزين وتحفيزهم على مواصلة العمل بكفاءة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة وتحقيق أفضل مردود للمواطنين.

ومبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" هي إحدى المبادرات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشجيع المحافظات على رفع كفاءة إدارة استثماراتها العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، ومن أبرز أهدافها توطين أهداف التنمية المستدامة ،وربط الخطط الاستثمارية للمحافظات بالأولويات القومية ، وتحسين جودة التخطيط والمتابعة وتنفيذ المشروعات في الموازنة العامة للدولة ، بالإضافةإلى خلق تنافسية بين المحافظات لتحفيز الإدارات المحلية من خلال تقديم حوافز مالية وإضافية للمحافظات التي تحقق مؤشرات تفوق في الأداء.