رفعوا علم مصر .. ردود أفعال العائدين من الخارج بمدينة الطالبات بجامعة القناة

أكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس علي حرص الجامعة علي توفير كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين العائدين من الخارج.

جاء ذلك أثناء استقبالها للفوج الأول من المصريين القادمين من الخارج للإقامة بالمدينة الجامعية للطالبات وذلك لقضاء فترة الحجر الصحى المقررة لهم تنفيذا للإجراءات والوقائية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد،وذلك كأحد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لعودة المصريين العاملين بالخارج.





وظهرت الفرحة علي وجوه العائدين من الخارج، وعلامات الرضا بينهم، ممسكين بالعلم المصري، موجهين الشكر للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأشارت رئيس الجامعة الى أن هناك إجراءات تمت لرفع كفاءة المدن الجامعية بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المبانى الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضارى ورفع كفاءة أماكن المبيتات والأثاث والمطابخ ودورات المياه.





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كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية.









كما تم تعقيم المدن وتجهيز عيادة لطب الاسرة وعيادة حميات وعيادة صدرية و توفير اعداد من الأطباء وأفراد التمريض للإقامة بالمدينة الجامعية للكشف على العائدين من الخارج وسحب العينات وإجراء الفحوصات الكاملة، و تلقى الرعاية المناسبة بالإضافة إلى توفير الادوية والمستلزمات الطبية وتوزيع الكمامات وقفازات اليد وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية لضمان سلامة الجميع، مع تزويد المدينه بكبينه تعقيم بالاضافة إلى توفير كميات كبيرة من المطهرات و الصابون السائل بالمدينة الجامعية مع التعقيم المستمر للمبانى و الغرف بشكل دورى.





واكدت رئيس الجامعة علي وضع خطه الاستقبال من تعقيم الامتعه و قياس درجة الحرارة ورصد اي اعراض خاصة بالمشاكل الخاصة بالجهاز التنفسي.









واشارت الي انه في حاله ظهور اى اعراض يتبع بروتوكول وزاره الصحة وينقل المواطن الى احدى مستشفيات العزل.









كما سيتم توفير الوجبات الغذائية والأنشطة الرياضية مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

وتمنت رئيس الجامعة السلامة لجميع المصريين القادمين من الخارج لأرض الوطن وتمر عليهم الـ ٧ أيام دون ظهور اي اعراض والوصول الى اهاليهم سالمين.