وفاة لاعب منتخب بوليفيا بسبب فيروس كورونا

أعلن الاتحاد البوليفي لكرة القدم وفاة فرانس رومان جوزمان لاعب منتخب بوليفيا، عن عمر يناهز 25 عاما، بعد أسابيع من إصابته بفيروس كورونا.

وقال الاتحاد البوليفي في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعرب الاتحاد البوليفي لكرة القدم عن تعازيه لأسرة فرانس رومان، ونطلب من الله القوة في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها.





وتوفي فرانس رومان جوزمان هو والده وعمه، بعد إصابتهم الثلاثة بفيروس كورونا المستجد.





وضرب فيروس كورونا كرة القدم مؤخرا، حيث أصيب العديد من النجوم، أبرزهم باولو ديبالا لاعب فريق يوفنتوس وهودسون أودي لاعب تشيلسي ومروان فيلاني لاعب مانشستر يونايتد السابق، لكنهم تمكنوا من الانتصار على الفيروس التاجي.





وتسبب فيروس كورونا في خسائر فادحة للأندية في معظم دول العالم، بسبب توقف مصادر دخلها، نتيجة إيقاف النشاط الرياضي.





يذكر أن العديد من الاتحادات في مختلف دول العالم، بدأت في الإعلان عن عودة دوريتها بداية من شهر يونيو المقبل، بدون حضور الجماهير، بعد توقف دام نحو شهرين ونصف بسبب فيروس كورونا.