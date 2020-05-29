مدرب ليستر سيتي يكشف كواليس إصابته بفيروس كورونا





وقال برندان رودجرز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه أصيب هو وزوجته بفيروس كورونا، عقب قرار إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي





وأكد رودجرز، أنه تعافى هو وزوجته من فيروس كورونا، وأصبحا بحالة جيدة الآن.





يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت، أمس الخميس عودة مسابقة الدوري الإنجليزي ، بداية من 17 يونيو المقبل، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.