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رياضة

مدرب ليستر سيتي يكشف كواليس إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 29/مايو/2020 - 05:12 م
رودجرز ويورجن كلوب
رودجرز ويورجن كلوب
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محمد السعيد
كشف برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي، كواليس إصابته بفيروس كورونا، عقب إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي، في شهر مارس الماضي، بسبب تفشي الفيروس التاجي.

وقال برندان رودجرز في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه أصيب هو وزوجته بفيروس كورونا، عقب قرار إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأكد رودجرز، أنه تعافى هو وزوجته من فيروس كورونا، وأصبحا بحالة جيدة الآن.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت، أمس الخميس عودة مسابقة الدوري الإنجليزي، بداية من 17 يونيو المقبل، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.
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