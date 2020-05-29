بدون جماهير.. مواعيد استئناف الدوريات الأوروبية الكبرى





نجاح تجربة الدوري الألماني، باللعب خلف الأبواب المغلقة، والقدرة على السيطرة على فيروس كورونا في داخل الملاعب، جعلت المسؤولين عن إدارة الكرة الإنجليزية والإسبانية، يتخذون قرارات رسمية باستئناف دوريتهم، بدون تواجد الجماهير، كما أعلنت الحكومة الإيطالية موافقتها على عودة الكالتشيو.





أمام الدوري الخامس في ترتيب الدوريات الخمس الكبرى،وهو الدوري الفرنسي، فقد تم إنهاءه مبكرا، بسبب فيروس كورونا، ومنح اللقب لفريق باريس سان جيرمان نتثدر جدول الترتيب





وشهد أمس الخميس، قرارات عودة كلا من الدوري الإنجليزي، والإسباني والإيطالي، بعد توقف طويل، بسبب الفيروس التاجي.





ويستعرض صدى البلد " مواعيد استئناف الدوريات الخمس الكبرى:





1- الدوري الإنجليزي:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عودة مسابقة الدوري الإنجليزي، بدءا من 17 يونيو المقبل، والذس سيشهد إقامة المباراتين المؤجلتين من الجولة الـ 28، بين مانشستر سيتي وآرسنال، وأستون فيلا وشيفيلد يونايتد.





كما ستقام الجولة الـ 29 من مسابقة الدوري الإنجليزي يوم 19 يونيو المقبل.





2- الدوري الإسباني:





حدد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، 11 يونيو المقبل، موعدا رسميا، لاستئناف مسابقة الدوري الإسباني، بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية.





وأكد رئيس رابطة الدوري الإسباني، مسابقة الليجا، سوف تنتهي يون 19 يوليو المقبل.





3- الدوري الإيطالي:





أعلنت الحكومة الإيطالية موافقتها على استناف مسابقة الدوري الإيطالي يوم 20 يونيو المقبل.





ومن المقرر أن يعلن الاتحاد الإيطالي خلال الأيام المقبلة، الموعد الرسمي لعودة المسابقة، والمواعيد الجديدة لمباريات الكالتشو.





بعد أكثر من شهرين من الغياب، بدأت كرة القدم في أوروبا تعود تدريجيا، البداية كانت بالدوري الألماني الذي عاد منتصف الشهر الجاري، ومنح الأمل لباقي "الدوريات الكبرى" في القارة العجوز.