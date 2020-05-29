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رياضة

بسبب الجماهير.. يويفا يبحث إقامة نهائي دوي أبطال أوروبا خارج تركيا

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:19 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
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محمد السعيد
يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا"، نقل نهائي مسابقة دوي أبطال أوروبا 2019-2020،خارج دولة تركيا.

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يفكر في نقل نهائي دوري أبطال أوروبا،  بسبب عدم جاهزية ملعب "أتاتورك الأولمبي"، لاستضافة اللقاء بحضور جماهير.

وأضافت الإذاعة الإسبانية، أن اليويفا يدرس نقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى مدينة لشبونة البرتغالية، لرغبته في إقامة اللقاء بحضور الجماهير.

وتابعت الإذاعة، أن اليويفا تلقى عروضا من دول لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا، من ضمنهم أندية إسبانية.

يذكر أن اليويفا، أعلن في شهر مارس الماضي، تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.
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