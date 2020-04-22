تقنية الـ VAR ضحية جديدة لفيروس كورونا في دوري أبطال أوروبا





وذكرت إذاعة راديو مونتو كارلو الفرنسية، أن الإتحاد الأوروبي لكرة الكرة القدم "يويفا"، سيقوم بإلغاء تقنية الفار في النسخة الحالية حال استكمالها، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا









وقالت الإذاعة أن إلغاء تقنية الفار يرجع لأن الغرفة التي يتواجد بها الحكام يكون فيها تقارب بينهم ، وهو الأمر الذي يخالف الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بخصوص فيروس كورونا المستجد.







