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رياضة

تقنية الـ VAR ضحية جديدة لفيروس كورونا في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 22/أبريل/2020 - 05:32 م
دوري أبطال اوروبا
دوري أبطال اوروبا
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير إذاعية فرنسية، اليوم الأربعاء، أن تقنية الـ VAR ، ستكون أولى ضحايا فيروس كورونا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.


وذكرت إذاعة راديو مونتو كارلو الفرنسية، أن الإتحاد الأوروبي لكرة الكرة القدم "يويفا"، سيقوم بإلغاء تقنية الفار في النسخة الحالية حال استكمالها، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.


وقالت الإذاعة أن إلغاء تقنية الفار يرجع لأن الغرفة التي يتواجد بها الحكام يكون فيها تقارب بينهم ، وهو الأمر الذي يخالف الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها بخصوص فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، قرر تأجيل منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا
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