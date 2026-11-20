تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين في إحكام الرقابة على تداول المواد البترولية المدعمة، حيث أسفرت الحملات التموينية عن ضبط والتحفظ على 3364 لترًا من السولار والبنزين، في عدد من الوقائع المتعلقة بتجميع المواد البترولية والتصرف فيها بالمخالفة للقوانين والقرارات المنظمة، ومحاولة تسريبها إلى السوق السوداء.

توجيهات محافظ الغربية

ومن جانبه، أوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملات التي ترأسها أسفرت عن ضبط 773 لتر سولار تم تجميعها دون وجه حق، و300 لتر سولار داخل أحد معامل تجميع وبسترة الألبان دون تصريح، إلى جانب رصد عجز قدره 714 لتر بنزين 80 بإحدى محطات الوقود، و843 لتر بنزين 92 بمحطة أخرى بنطاق أول طنطا، فضلًا عن رصد واقعة تصرف في 734 لترًا من السولار والبنزين.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على محطات الوقود والأنشطة المتعاملة في المواد البترولية، والتصدي بكل حسم لمحاولات تجميع السلع المدعمة أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، مشددًا على أن حماية الدعم والحفاظ على حقوق المواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

رفع كفاءة الخدمات

وقد تم التحفظ على الكميات محل المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الوقائع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع مواصلة الحملات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.