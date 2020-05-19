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رياضة

بسبب كورونا.. يويفا يدرس تعديل نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 04:22 م
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
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محمد السعيد
يدرس الاتحاد الأوروبي " يويفا" لكرة القدم تعديل نظام مسابقة الدوري أبطال أوروبا، بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها القارة العجوز، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

كان اليويفا، أعلن في شهر مارس الماضي، تأجيل مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

وذكرت صحيفة " أس" الإسبانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يدرس تغيير نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بداية من الدور ربع النهائي، بحيث تقام مواجهات كل دور من مباراة واحدة، بدلا من نظام الذهاب والإياب.

وأضافت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي سيجتمع يوم 17 يونيو المقبل، للاستقرار على الشأن النهائي للمسابقة.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى أن مسابقة دوري أبطال أوروبا ستعود في شهر أغسطس المقبل، عقب انتهاء الدوريات المحلية في القارة العجوز.
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