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رياضة

يويفا يوضح موقف باريس سان جيرمان وليون من استئناف المشاركة في دوري أبطال أوروبا

الخميس 30/أبريل/2020 - 05:54 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
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محمد رشاد
أوضح أرماند دوكا، عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، موقف الأندية التي انتهى موسمها محليًا بسبب فيروس كورونا، مثل باريس سان جيرمان وليون، من الاستمرار في دوري أبطال أوروبا، حال استئناف المسابقة.

وكانت الحكومة الفرنسية، أعلنت إيقاف الأنشطة الرياضية وعلى رأسها الدوري الفرنسي، على أقل تقدير حتى سبتمبر المقبل، مما يعني انتهاء الموسم.

ونشرت إذاعة "كوبي" الإسبانية، تصريحات دوكا وقال: "الهدف هو إنهاء البطولة، أو على الأقل إعطاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إشارة لإنهاء الدوريات في جميع أنحاء أوروبا، ولكن ذلك يعتمد على الوضع في كل بلد".

وأضاف: "قرر البعض بالفعل إنهاء الموسم، ولكن الأمر متروك لـ (يويفا) لتحديد ما إذا كانت أنديتهم ستستمر في المنافسات الأوروبية".


وأردف دوكا: "قررت اللجنة التنفيذية أنه بالنسبة لكل اتحاد يوقف الدوري الخاص به، ستكون هناك لجنة محددة ستقرر مشاركة أنديتهم في المنافسات الأوروبية، حسب الأسباب التي سيقدمونها، أعتقد أن باريس سان جيرمان وليون سيواصلان لعب المباريات".

وكان باريس سان جيرمان، تأهل إلى ربع النهائي بإقصائه بوروسيا دورتموند، في حين فاز ليون على يوفنتوس تورينو 1-0 في مباراة الذهاب، ولم يقام لقاء الإياب بسبب إيقاف النشاط، عقب تفشي وباء كورونا.

وأتم دوكا: "في رأيي، سيلعب باريس سان جيرمان وليون في دوري الأبطال، والاتحاد الفرنسي أصدر قراره، لكن لا يمكنه أن يقرر بالنسبة لأوروبا، بالنسبة لي سيلعبون في فرنسا أو خارجها".
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