الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يسعى لمصالحة جماهيره على حساب فرايبورج

ويسعى بايرن ليفركوزن لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة الثقيلة أمام فولفسبورج بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.





في المقابل يطمح فريق فرايبورج في استغلال عامل الأرض ، لخطف الثلاث نقاط من بايرن ليفركوزن، والاقتراب خطوة من المربع الذهبي.





ويحتل فرايبورج المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد فرايبورج في المركز الثامن بـ 38 نقطة.





يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.