AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري الألماني.. باير ليفركوزن يسعى لمصالحة جماهيره على حساب فرايبورج

الجمعة 29/مايو/2020 - 09:30 ص
فريق باير ليفركوزن
فريق باير ليفركوزن
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق باير ليفركوزن ضيفا على نظيره فرايبورج، اليوم، الجمعة، في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى بايرن ليفركوزن لمصالحة جماهيره، بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة الثقيلة أمام فولفسبورج بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية.

في المقابل يطمح فريق فرايبورج في استغلال عامل الأرض ، لخطف الثلاث نقاط من بايرن ليفركوزن، والاقتراب خطوة من المربع الذهبي.

ويحتل فرايبورج المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد فرايبورج في المركز الثامن بـ 38 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري الألماني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على فولفسبورج بـ الدوري الألماني

الدوري الألماني.. بايرن ميونخ في مهمة تعزيز الصدارة أمام فرانكفورت

ترشيحاتنا

تأجيل الدعاوى المنظورة.. كيف استعدت محاكم الإسكندرية لعودة العمل بها؟

كيف أثر تهديد ترامب بغلق فيسبوك وتويتر على الأسهم الأمريكية.. نهاية حزينة

أفضل دعاء يوم الجمعة

تعرف على أسباب الروائح الكريهة في السيارة و كيف تتخلص منها

جريمة العيد.. كريم عاتب جاره فطعنه بسكين المطبخ في الدقهلية.. تفاصيل

الفرق بين الهجرة في الله والهجرة إلى الله.. الإمام الشعراوي يوضح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات شيفروليه كابتيفا chevrolet captiva 2020.. صور

بـ 4290 دولارا أمريكيا.. سعر وماركة فستان نجوى كرم فى حفلها الأونلاين

هارلي ديڤيدسون تطرح harley davidson livewire الكهربائي بالكامل.. فيديو و صور