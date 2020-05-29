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رياضة

رسميا.. تحديد مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

الجمعة 29/مايو/2020 - 12:45 م
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
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محمد السعيد
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي القدم، بعد توقف طويل للبطولة، بسبب تفشي فيروس كورونا في بريطانيا.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان رسمي، أن مباريات الدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزيـ ستقام يومي 27 و28 يونيو المقبل، بينما سيلغي الدور نصف النهائي يومي 11 و 12 يوليو المقبل.


وأضاف بيان الاتحاد الإنجليزي، أن المباراة النهائية سيقام يوم 1 أغسطس المقبل، عل ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت، أمس الخميس، عودة مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج"، بداية من 17 يونيو المقبل.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي هو حامل آخر نسخة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.
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