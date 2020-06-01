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أخبار البلد

البابا تواضروس: زيارة العائلة المقدسة لبلادنا باركت مصر كلها

الإثنين 01/يونيو/2020 - 01:30 ص
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية تأسست عبر التاريخ والزمن من خلال أحداثها، لافتا إلى أن الحدث الأول كان قبل الميلاد وهو نبوة إشعياء النبي الذي قال في هذا اليوم يكون مذبح للرب علي وسط أرض مصر، هذه النبوة كانت قبل ميلاد السيد المسيح بنحو 700عام.

وقال البابا تواضروس الثاني – في كلمة له بمناسبة الاحتفال بعيد دخول السيد المسيح إلى أرض مصر – أن الأمر الثاني أن العائلة المقدسة السيدة العذراء والقديس يوسف النجار والسيد المسيح طفلا رضيعا صغيرا يهربون من فلسطين إلى مصر خوفا من هيرودس الذي قتل أطفال بيت لحم وتأتي العائلة المقدسة إلي مصر وتمكث فيها ثلاثة سنوات وستة اشهر.

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وأضاف أن الحدث الثالث الذي أكمل هذه المنظومة المصرية وهو كرازة القديس مارمرقس لمصر في منتصف القرن الأول الميلادي وقد انتهت حياته بالاستشهاد علي أرض مدينة الإسكندرية في عام 68ميلادية، لافتا إلى أن رحلة العائلة المقدسة إلي مصر نقول عنها أنها رحلة ولكنها قصة هروب بحسب نص الإنجيل .

وتابع قائلا، جاءت العائلة المقدسة إلي مصر واختصت بلادنا  بهذه الزيارة دون كل العالم القديم بهذه الزيارة وهذا الاحتماء، وعاشت العائلة المقدسة ليس في مكان واحد ولكن في أماكن كثيرة مرورا بسيناء امتداد إلي الوجه البحري شرقا وغربا والقاهرة القديمة ثم في الصعيد، وفي الصعيد امتدت الرحلة إلي جبل درنكة وجبل أسيوط ومنطقة دير المحرق، مشيرا إلى أن هذه الزيارة اختصت بها مصر فقط، ونحن نحتفل بها سنويا في الأول من شهر يونيو في كل عام وهذا الاحتفال نقيمه كنسيا منذ القرون الأولي ميلاديا وهو يعتبر في عرف الكنيسة المصرية عيد يخص السيد المسيح ونسميه عيد سيدي.

ونوه البابا تواضروس الثاني إلى أن هذه الزيارة باركت مصر كلها واحتفالنا به ظل احتفال يخص كنيسة مصر إلي أن بدأ الأقباط يهاجرون خارج مصر ووجود الأقباط حاليا في أكثر من مئة دولة حول العالم جعل اليوم الأول من يونيو هو بمثابة عيد لكل مصري ويوم قبطي ومصري يرتبط مع كل الأقباط في العالم كله، ونحن نحتفل بهذه المناسبة سنويا ولنا فيها الألحان والطقوس الكنسية وهو فخر لمصر أن يكون فيها هذا التاريخ العظيم، الأول من يونيو وهذا الاحتفال الكبير الذي يمكن ان نحتفل به جميعا، وتابع، أنا اهنئكم بتذكار دخول العائلة المقدسة أرض مصر وهو اليوم القبطي العالمي.
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