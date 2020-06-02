وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة في موعدها..فيديو

أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الحكومة حريصة بشكل كبير على تطبيق إجراءات الناحية الصحية للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة.





وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم عبر فضائية on أن الوزارة حريصة بشكل كبير على تطبيق إجراءات التعقيم اليومى وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحان.





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وتابع وزير التربية والتعليم أنه درسنا بدائل كثيرة ولكن الثانوية العامة لها طابع خاص ويحكمها قانون تكافؤ الفرص، وإيجاد بدائل لها امر شديد الصعوبة.





وأشار دكتور طارق شوقي إلى أن ليس منطقيًا محاسبة وزارة التعليم على وسيلة الانتقال إلى لجان الامتحانات، والحكومة لن تستطيع أن تحل مشكلة كل طالب بمفرده على جدة.





وقال وزير التربية والتعليم نحن نفرض على أنفسنا الحل الأصعب لمصلحة الطلاب مؤكدا أنه تم اختيار الحل الأنسب وامتحانات الثانوية العامة في موعدها.