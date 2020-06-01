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وزير التربية والتعليم يكشف موعد ظهور نتيجة أولى وثانية ثانوي.. فيديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 12:11 ص
طارق شوقي وزير التربية
طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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اسراء صبري
قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن يوم 15 مارس موعد تعليق الدراسة واجهت الوزارة تحديا كبيرا مثلها مثل باقي قطاعات الدولة، موضحا أن لدينا ما يقرب من 22 مليون طالب وطالبة وكان السؤال "هنعمل إيه في كل دا".


وأضاف طارق شوقي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، تقديم الإعلامي "عمرو أديب"، أنه لا يوجد طالب أو طالبة بداية من رياض الأطفال وحتى ثانية ثانوي، لم يحدث لهم تقييم ينقل لسنة دراسية أعلى.


وأوضح وزير التربية والتعليم، أن جميع مشاريع التخرج بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي تم تسليمها وتصحيحها، لافتا إلى أن نتائج تلك الصفوف والاعدادية بدأت في الظهور بكل المحافظات.


وتابع: أن هذا يعد إنجازا هائلا لمصر في مثل هذه الظروف.


وأكد على أن كل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي تم امتحانهم الكترونيا، وتم تصحيح الامتحانات بالكامل، لافتا إلي أن النتيجة الخاصة بهم ستظهر يوم السبت الموافق 6 يونيو.


ولفت إلي أن كل طالب سيحصل على نتيجة مفصلة، بالإضافة إلي معرفتهم بموقفهم، متابعا: كدا فيه 21.5 مليون طالب امتحنوا في تلك الظروف".
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