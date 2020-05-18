طارق شوقي يحذر: أي طالب سيتواجد بعد التاسعة لن يدخل الامتحان ..فيديو

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الدولة هي من اتخذت قرار الامتحانات وليس الوزارة، معقبا "وصلنا إلى هذا القرار نتيجة العمل الجماعي المتواجد بين كل مؤسسات الدولة".

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الدولة هي من اتخذت قرار الامتحانات وليس الوزارة، معقبا "وصلنا إلى هذا القرار نتيجة العمل الجماعي المتواجد بين كل مؤسسات الدولة".

وتابع "هناك تعاون مع وزارة الداخلية من أجل إجراءات التعقيم، وتعقيم أوراق الامتحانات في المطابع، إضافةً إلى تنظيم تواجد الطلاب"، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة من أجل توفير طبيب في كل لجنة سير أثناء الامتحانات، إضافة إلي وجود سيارات إسعاف.



