طارق شوقي يحذر: أي طالب سيتواجد بعد التاسعة لن يدخل الامتحان ..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تأجيل امتحانات الثانوية العامة أسبوعين ما هو إلا ترحيل بسيط في المواعيد، وذلك لأسباب لوجستية بحتة، متابعا "إحنا فوجئنا أن إجازة العيد أطول من اللي محسوب".
وأوضح طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصري، أن الوزارة تحتاج إلى فترة صغيرة لإتمام تعقيم اللجان، لذلك تم ترحيل الامتحانات أسبوعين فقط، وذلك لاستكمال تعقيم اللجان.
وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الدولة هي من اتخذت قرار الامتحانات وليس الوزارة، معقبا "وصلنا إلى هذا القرار نتيجة العمل الجماعي المتواجد بين كل مؤسسات الدولة".
وتابع "هناك تعاون مع وزارة الداخلية من أجل إجراءات التعقيم، وتعقيم أوراق الامتحانات في المطابع، إضافةً إلى تنظيم تواجد الطلاب"، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع وزارة الصحة من أجل توفير طبيب في كل لجنة سير أثناء الامتحانات، إضافة إلي وجود سيارات إسعاف.
وأشار إلي أن الامتحانات ستكون من الساعة العاشرة، ولكن على الطلاب التواجد أمام المدارس من الساعة الـ 8 من أجل التعقيم، مؤكدا أن أي طالب سيتواجد بعد الساعة التاسعة سيعتبر غائبا، ولن يسمح له بالدخول.