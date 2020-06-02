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سيارات

خلال بث مباشر.. فورد تعلن موعد الكشف عن السيارة F-150 موديل 2021.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة فورد الأمريكية لصناعة السيارات فى بيان رسمى لها، عن موعد تدشين سيارتها طراز F-150 موديل 2021 الجديدة، الخميس 25 يونيو، وذلك خلال حدث عبر الإنترنت سيتم بثه على الهواء مباشرة .


وقالت الشركة الامريكية فورد الواقعة في ولاية ديترويت، فى بيانها الرسمى، إنها ستقدم مزيدًا من التفاصيل حول كيفية تنفيذ العرض التقديمي عبر الإنترنت للبيك أب الجديدة في الأسابيع المقبلة.


وسيكون تصميم الشاحنة فورد الأكثر مبيعًا في أمريكا تطوريًا إلى حد كبير كما صورته اللقطات التجسسية لمصوِّرين، حيث ستحصل F-150 موديل 2021 على واجهة أمامية معدلة مع شبكة جديدة ومصابيح أمامية تتضمن مصابيح نهارية جديدة على شكل حرف C.


وأشارت التقارير السابقة إلى أنه سيتم تقديم فورد F-150  بتغييرات أكبر في الداخل، مع إعطاء البيك أب جرعة من التكنولوجيا الجديدة، بما في ذلك مجموعة أدوات رقمية وشاشة معلومات ترفيهية أكبر يبلغ حجمها 12 بوصة على الأقل.


وبالاضافة إلى ماسبق، تأتي السيارة بـ 6 خيارات للمحرك، تشمل محرك V6 سعة 3.3 لتر بقوة 290 حصان، وEcoBoost V6 سعة 2.7 لتر بقوة 325 حصان، وEcoboost V6 سعة 3.5 لتر بقوة 375 حصان، ومحرك V8 سعة 5.0 لتر بقوة 395 حصان، وسيشمل النطاق أيضًا محرك ديزلPowerStroke V6 سعة 3.0 لتر .


ولكن العناوين الرئيسية ستركز في الغالب على مجموعة نقل الحركة الهجينة الجديدة المشاع أنها ستجمع بين محرك الـ V6 سعة 3.5 لتر ومحرك كهربائي.

خلال بث مباشر.. فورد تعلن موعد الكشف عن السيارة F-150 موديل 2021.. صور
خلال بث مباشر.. فورد تعلن موعد الكشف عن السيارة F-150 موديل 2021.. صور
خلال بث مباشر.. فورد تعلن موعد الكشف عن السيارة F-150 موديل 2021.. صور
خلال بث مباشر.. فورد تعلن موعد الكشف عن السيارة F-150 موديل 2021.. صور
خلال بث مباشر.. فورد تعلن موعد الكشف عن السيارة F-150 موديل 2021.. صور
خلال بث مباشر.. فورد تعلن موعد الكشف عن السيارة F-150 موديل 2021.. صور
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