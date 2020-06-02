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أخبار العالم

سي إن إن: ترامب أراد إثبات قوته اليوم عقب اختبائه في قبو أسفل البيت الأبيض

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:08 ص
صدى البلد
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شريف سيد
ذكرت مصادر لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، أراد الظهور خارج البيت الأبيض، اليوم، وذلك عقب الأنباء عن اختبائه في قبو أسفل البيت الابيض خوفا من المتظاهرين. 

وأضافت المصادر، أن ترامب أراد رؤية الاحتجاجات، وذلك بزيارته لكنيسة سانت جون، التي تعرضت للحرق أمس من قبل المتظاهرين. 

وأعرب ترامب عن غضبه من أنه تم تصويره على أنه قلق من الاحتجاجات خارج منزله واحتضانه تحت الأرض، معتقدًا أنه بدا ضعيفًا.

وكشف مسئولون في البيت الأبيض عن نقل الرئيس دونالد ترامب، إلى حجرة تحت الأرض في البيت الابيض، وذلك بعد تجمع المتظاهرين خارج البيت الابيض. 

ووفقا لشبكة سي ان ان الأمريكية، فإن قوات الخدمة السرية بالبيت الأبيض نقلوا ترامب لفترة من الوقت إلى القبو أسفل البيت الأبيض، أثناء تجمع المتظاهرين خارج البيت الأبيض. 

وأضافت أنه ظل في القبو لمدة ساعة قبل أن يعود إلى مكتبه، كما لم يوضح المسؤلين مكان تواجد زوحة الرئيس وبقية العائلة.
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