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محافظات

بإجمالى 454 حالة.. تحويل 11مصابا بكورونا من عزل العجمي إلى أبو قير بعد تحسن حالتهم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:05 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلن مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، الذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، تحويل 11 حالة جديدة تحسنت صحيا إلى مستشفى العزل المقام داخل المدينة الشبابية فى أبو قير.

وأوضح بيان صادر اليوم، الثلاثاء، أنه بإحالة الحالات الـ 11 بلغ إجمالى الحالات التى تم نقلها للمدينة الشبابية فى أبو قير إلى 454 حالة.

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وخصّصت وزارة الصحة المدينة الشبابية بمنطقة أبو قير بالإسكندرية ليكون مستشفى عزل لذوي الحالات البسيطة من مصابي فيروس كورونا، والذين لا يحتاجون إلى عناية فائقة.

ويستقبل المستشفى المصابين الذين تحولت نتائج تحليل الفيروس لديهم من إيجابية إلى سلبية للبقاء بها لحين التأكد من تمام شفائهم.
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