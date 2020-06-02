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محافظات

تسبب في مصرع وإصابة 7 أشخاص.. لجنة هندسية تعاين عقار "العصافرة" شرق الإسكندرية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:49 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلن الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثان في الإسكندرية، تشكيل لجنة من كلية الهندسة ستقوم بمعاينة عقار العصافرة، وذلك بعد انهيار شرفة الطابق الـ 15، ما أسفر عن مصرع شخص وطفلة وإصابة 5 آخرين.

وأشار رئيس حي المنتزه ثان في الإسكندرية، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن اللجنة الهندسية ستجرى معاينة للعقار بالكامل للاطمئنان على الأساسات ووجود خطورة على السكان من عدمه.

وأضاف رئيس الحي، أن الشقة المنهار شرفتها بالطابق الـ 15 علوي غير مأهولة بالسكان في الوقت الحالي، وذلك نظرا لسفر مالكها خارج الإسكندرية.

كانت غرفة عمليات حي المنتزه ثان تلقت بلاغا، مساء أمس، يفيد انهيار شرفة العقار رقم 1 بشارع عبد الحليم محمود بمنطقة العصافرة بحري، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

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وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من 15 طابقا، وسقوط شرفة الطابق الأخير، ما أسفر عن مصرع رجل، 46 عاما، وطفلة عامين ونصف، وإصابة 5 آخرين، جميعهم تصادف تواجدهم أسفل العقار.

تم نقل الجثتين لمشرحة كوم الدكة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه ثان، وأخطرت النيابة العامة التحقيق.
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