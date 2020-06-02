تسبب في مصرع وإصابة 7 أشخاص.. لجنة هندسية تعاين عقار "العصافرة" شرق الإسكندرية

أعلن الدكتور ياسر الجندي، رئيس حي المنتزه ثان في الإسكندرية ، تشكيل لجنة من كلية الهندسة ستقوم بمعاينة عقار العصافرة، وذلك بعد انهيار شرفة الطابق الـ 15، ما أسفر عن مصرع شخص وطفلة وإصابة 5 آخرين.





وأشار رئيس حي المنتزه ثان في الإسكندرية ، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن اللجنة الهندسية ستجرى معاينة للعقار بالكامل للاطمئنان على الأساسات ووجود خطورة على السكان من عدمه.





وأضاف رئيس الحي، أن الشقة المنهار شرفتها بالطابق الـ 15 علوي غير مأهولة بالسكان في الوقت الحالي، وذلك نظرا لسفر مالكها خارج الإسكندرية.





كانت غرفة عمليات حي المنتزه ثان تلقت بلاغا، مساء أمس، يفيد انهيار شرفة العقار رقم 1 ب شارع عبد الحليم محمود بمنطقة العصافرة بحري، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.





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وتبين من المعاينة أن العقار، بناء قديم، مكون من 15 طابقا، وسقوط شرفة الطابق الأخير، ما أسفر عن مصرع رجل، 46 عاما، وطفلة عامين ونصف، وإصابة 5 آخرين، جميعهم تصادف تواجدهم أسفل العقار.



