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أمر ملكي و50 مليار ريال.. تعديلات على نظام مكافحة الإرهاب.. ومخاوف كورونا ومأساة ترامب.. أبرز ما جاء بالصحف السعودية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:00 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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قسم الخارجي
  • عودة الرحلات الجوية تحرك تراكم مخزونات وقود الطائرات وتحسن النفط
  • «ساما» تعزز سيولة المصارف حفاظًا على الاستقرار المالي
  • 5 إصابات جديدة بكورونا في الصين.. وحالات متفرقة حول العالم 
  • الولايات المتحدة: موجة غضب تاريخية.. وترامب: "وصمة عار"

تناولت الصحف السعودية، عددًا من القضايا المحلية والعربية، ومستجدات الفيروس في العالم، وتصدرتها بالأوامر الملكية لخادم الحرمين الشريفين.

وقالت صحيفة "الرياض": "أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود،  أمرًا ملكيًا بتعيين (156) عضوًا - رجالًا ونساءً - بمرتبة ملازم تحقيق على سلك الأعضاء في النيابة العامة، ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، للنيابة العامة".

وذكرت الصحيفة، أنه مع إعلان استئناف الرحلات الجوية المحلية داخل السعودية، تبدأ ملايين أطنان وقود الطائرات المتراكمة على أثر شللها في أزمة كورونا في تحرك الطلب وإنعاش خطوط انتاج المصافي ودعم النفط، إلا أن بعض التحليلات تذهب إلى أن العودة ستمر ببطء شديد في التخلص من تراكمات المخزونات خلال النصف الثاني.

ولفتت الصحيفة إلى إجراءات السعودية في دعم البنوك، وقالت إن مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أقرت ضخ مبلغ 50 مليار ريال، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص.

عالميًا فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19، قالت الصحيفة، إن الصين سجلت اليوم خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأفادت السلطات الصحية بأن جميع الحالات الخمسة هي لصينيين قادمين من الخارج، مبينة أنها لم تسجل أي حالة وفاة.

بينما سجلت إندونيسيا 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27549 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 1663 حالة.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 11.541 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 272 حالة وفاة.

وسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 8863 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و 182 حالة وفاة.

وأفاد مركز الطوارئ الروسي في بيانه اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصل إلى 423.741 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5037 حالة وفاة.

وسجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 98 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 19 حالة وفاة ، وذكرت وزارة الصحة البلجيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا وصلت إلى 58.615 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9505 وفيات.

من جانبها، أشادت صحيفة "عكاظ" السعودية بالأوامر الملكية بتعيين منتسبي النيابة العامة السعودية، ودعم المرأة، فيما أكدت على دور المملكة في دعم القضايا الإنسانية.

وقررت المملكة تنظيم مؤتمر المانحين للشعب اليمني اليوم (الثلاثاء) بمشاركة الأمم المتحدة، وبرئاستها افتراضيا؛ فإنها ترسل رسالة للعالم أنها تعمل لمصلحة قيم الإنسان، امتدادًا لمساهمتها الإنسانية عالميًا، خصوصًا في اليمن.

وأوردت الصحيفة في شأن مكافحة الإرهاب، موافقة مجلس الشورى في جلسته التي عقدها (عن بعد) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مقترح تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وذلك بعد استماعه إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح التعديل.

واهتمت صحيفة المدينة السعودية بالأوضاع في الولايات المتحدة حيث قالت إن موجة غضب تاريخية تجتاحها، وترامب صار في وضع صعب لايستهان به مع انطلاق الاحتجاجات في المدن الأمريكية عقب مقتل المواطن الأمريكي الاسمر جورج فلويد  بواسطة عنصر شرطة عنصري، هذا بالإضافة إلى الجائحة القاتلة.
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