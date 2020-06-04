تراجع فى الإصابات.. السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت الصحة السعودية ، اليوم الخميس، عن تسجيل 1975 إصابة بكورونا و806 حالات شفاء. و806 حالات شفاء.





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وأمس، الأربعاء، أعلنت «الصحة» ارتفاعًا في أعداد الإصابات فاق للمرة الأولى منذ أسبوع حاجز 2000 حالة في اليوم، وسجلت 2171 إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 91182 حالة، كذلك سجلت 2369 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي التعافي 68159 حالة، كذلك تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل إجماليها 579 حالة.



