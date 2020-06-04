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أخبار العالم

تراجع فى الإصابات.. السعودية تسجل 1975 إصابة جديدة بـ كورونا

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:04 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
أعلنت الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تسجيل 1975 إصابة بكورونا و806 حالات شفاء.

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وأمس، الأربعاء، أعلنت «الصحة» ارتفاعًا في أعداد الإصابات فاق للمرة الأولى منذ أسبوع حاجز 2000 حالة في اليوم، وسجلت 2171 إصابة جديدة، ليصبح الإجمالي 91182 حالة، كذلك سجلت 2369 حالة تعافٍ، ليصل إجمالي التعافي 68159 حالة، كذلك تم تسجيل 30 حالة وفاة جديدة، ليصل إجماليها 579 حالة.

وكانت السعودية بدأت الخميس الماضي أولى مراحل عودة الحياة إلى طبيعتها «تدريجيًا»، بعد منع تجول كلي استمر طيلة أيام عيد الفطر، ثم انتقلت إلى المرحلة الثانية، الأحد الماضي، التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، وقبل ذلك كان شهر رمضان الذي تقلّ فيه «التجمعات» لظروف عدة.
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