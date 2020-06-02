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محافظات

بعد تحسن حالتهم.. عزل العجمي تحيل 8 حالات كورونا إلى العزل المنزلي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
أعلن مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، الذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا، تحويل 8 حالات تحسنت حالتهم الصحية إلى العزل المنزلي.


وأوضح بيان صادر اليوم، الثلاثاء، أنه يتم اطلاع المرضى المحولون على كيفية العزل المنزلى وضرورة عدم الاختلاط بأى أحد طوال فترة العزل المنزلى لحين تمام الشفاء.


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ويتابع فريق الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية، الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، والتى خرجت من مستشفيات العزل، بعدما وقعوا على إقرارات بالعزل المنزلى واستكمال علاجهم داخل العزل المنزلي، ويتم إطلاعهم على كيفية العزل المنزلى وضرورة عدم الاختلاط بأى أحد طوال فترة العزل المنزلى لحين تمام الشفاء.


كانت إدارة مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية، الذي يستخدم كمستشفى عزل لمرضى فيروس كورونا المستجد، قد أعلنت عن ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس، إلى 166 حالة، بعد خروج حالة جديدة اليوم.
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