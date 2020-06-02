بـ فستان جريء .. نسرين طافش تثير الجدل على إنستجرام
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:23 م
شاركت الفنانة نسرين طافش
متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة ناعمة.
وتألقت نسرين طافش مرتدية، فستان مكشوف من منطقة الظهر وذات فتحة طويلة من الساق باللون الاوكسديه الفاتح وهو ما تناسب مع لون بشرتها.
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وعلقت نسرين طافشعلى الصورة قائلة:"
اشتقت للسفر و لأجواء الصيف و البحر و الإجازات ".
وتركت نسرين طافش
خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة ناعمة أعلى الكتف،ووضعت بعض اللمسات التي تبرز جمال ملامحها فاستخدمت اللون البني في الشفاه مع القليل من الهايلايتر على الوجنتين، ورسم العين بالآيلاينر بطريقة مميزة.