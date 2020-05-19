AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:44 ص
نسرين طافش
نسرين طافش
Advertisements
هاجر هانئ
شاركت الفنانة  نسرين طافش متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورة جديدة لها.

ولفتت نسرين طافش الأنظار فى الصورة بإطلالة جذابة و محتشمة  كشفت عن جمالها، حيث ارتدت  عباءة أنيقة باللون الأبيض.

واتسم التصميم بالتطريزات الملفتة التى جمعت بين اللونين الذهبى و اللبنى.


وتزينت نسرين طافش بمجموعة من المجوهرات العصرية و الفخامة  واتسمت بأنها جمعت بين الفخامة والأناقة  مما منحها إطلالة متكاملة و متناسقة مع بعضها.

كما تألقت نسرين طافش فى الصورة بمكياجها الناعم والجذاب الذى كشف عن جمال ملامحها، حيث اختارت الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدل على كتفيها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس عصرية.. نسرين طافش تتألق فى أحدث ظهور

بإطلالة جريئة .. نسرين طافش تتحدى كورونا

بإطلالة ناعمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار فى احدث ظهور

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

بملابس صيفية .. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها من الحجر المنزلي

من الحجر المنزلي .. نسرين طافش تتألق بإطلالة بسيطة

ترشيحاتنا

بدأت الأعمال.. لماذا قررت محافظة القاهرة ردم نفق العروبة بصلاح سالم؟.. فيديو

وفاة رجل الأعمال الشيخ صالح كامل

أول تعليق من شقيقة محمد رمضان بعد عقد قرانها

أحمد موسى يكشف تفاصيل حادث مروع كان سيمنعه من الظهور اليوم

معنديش حرارة .. محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا ولقائه بوزير الري صباحا

وفاة زوج صفاء أبو السعود.. قصة زفاف ابنة الشيخ صالح كامل في أسوان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة جذابة.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور

بملابس كاجوال.. زوجة محمد دياب تخطف الأنظار على إنستجرام

بإطلالة بسيطة.. شقيقة محمد رمضان تتألق فى عقد قرانها