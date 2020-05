بإطلالة رمضانية.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها.. شاهد

View this post on Instagram

لانو الاغاني الفلسطينية و الاهازيج و الدبكة و الأكلات التقليدية و الزي الفلسطيني هنن جزء من الهوية الثقافية الفلسطينية قررت أعمل مبادرة بهاشتاغ #الثوب_الفلسطيني بهاليوم .. اللي هو #ذكرى_النكبة .. بهاليوم من اثنين و سبعين سنة تهجر والدي من بيتو مع عائلتو و هو طفل عمرو سبع سنين من مدينة صفد متل ما تم تهجير الشعب الفلسطيني العظيم قسرا من بيوتهم من قبل الحركة الصهيونية .. التي لا تمت بصلة للدين اليهودي الذي انزله الله .. و لانو رح نضل متذكرين انو فلسطين كل فلسطين من حيفا ل يافا ل صفد مرورا باولى القبلتين القدس الى صحراء النقب و خليج العقبة كلها اسمها فلسطين و ستبقى فلسطين .. يمكن ما رح تتحرر فلسطين بهالمبادرة ولا رح اقدر ارجع الشهداء و الأطفال الأبرياء الى أحضان امهاتهم العظيمات 🙏🏻 هي فقط رسالة محبة و سلام و تذكير للأجيال القادمة عن شعب عظيم كان عايش يوما ما في أرض فلسطين الطاهرة بمحبة و سلام .. ممكن سلبو منو ارضو و لكن بقي الشعب حامل حب الوطن و هويتو الثقافية الفلسطينية في كل بلاد العالم .. حرا فخورا بثقافته و هويته و جيل رح يذكر جيل انو شجرة الزيتون جذورها عميقة في الارض و اغصانها محلقة في السماء 🕊 قولو عني حالمة او خيالية .. بس انا أومن بالحب و السلام .. أنا أومن أن الحق يعود مهما طال الزمن .. و لو بعد حين ❤🙏🏻 فيكون تتصورو ب الزي الفلسطيني و تنزلو بوست او ستوري و تعملولي منشن باسم حسابي مع هاشتاغ #الثوب_الفلسطيني من منطقتك سواء نابلس او الخليل او القدس او الناصرة او اي منطقة بفلسطين لاعمل لكل صوركم ريبوست عندي بالستوري 😍🙏🏻 و رمضان كريم للجميع ❤🙏🏻💫 #فلسطين Palestinian# ✌🏻