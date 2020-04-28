من الحجر المنزلي.. نسرين طافش تتألق بـ عباية ناعمة

شاركت الفنانة نسرين طافش
متابعيها عبر حسابها على حسابها الرسمي على انستجرام بصورة جديدة لها، وظهرت بإطلالة انيقة وبسيطة للغاية من داخل الحجر المنزلي، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت نسرين طافش على صورتها ببعض الكلمات، وقالت:
ولد الإنسان كزائر ولم يولد كاملًا .. الوردة هي وردة أما الإنسان فقد يكون ألف شيء وشيء .. كل الاحتمالات مفتوحة , كل الخيارات متاحة .. فكن عطرًا لنفسك ونورًا للناس ومسكًا للمحبة .. كُن حقًا إنسان...مساء النور و المحبة".
وظهرت نسرين طافش بملابس البيت، وهي ترتدي عباءة باللون البيج الفاتح، ومزينة ببعض الأكسسورت باللون الذهبي، وهو ما أبرز اناقتها.
وقامت نسرين طافش بترك شعرها على اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من انوثتها بشكل كبير.
وأكملت نسرين طافش بوضع بعض اللمسات الناعمة والبسيطة
، حيث ارتكز ماكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها.
وأضافت نسرين طافش
إلى إطلالتها بعض اللمسات التى زادت من جمالها، حيث اختارت ارتداء اقراط بسيطة باللون الذهبى.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: