من الحجر المنزلي.. نسرين طافش تتألق بـ عباية ناعمة

ولد الإنسان كزائر ولم يولد كاملًا .. الوردة هي وردة أما الإنسان فقد يكون ألف شيء وشيء .. كل الاحتمالات مفتوحة , كل الخيارات متاحة .. فكن عطرًا لنفسك ونورًا للناس ومسكًا للمحبة .. كُن حقًا إنسان. #أوشو 💫 مساء النور و المحبة 🌷