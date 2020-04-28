من الحجر المنزلي.. نسرين طافش تتألق بـ عباية ناعمة

نسرين طافش متابعيها عبر حسابها على حسابها الرسمي على انستجرام بصورة جديدة لها، وظهرت بإطلالة انيقة وبسيطة للغاية من داخل الحجر المنزلي، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها. شاركت الفنانةمتابعيها عبر حسابها على حسابها الرسمي على انستجرام بصورة جديدة لها، وظهرت بإطلالة انيقة وبسيطة للغاية من داخل الحجر المنزلي، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





نسرين طافش على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: وعلقتولد الإنسان كزائر ولم يولد كاملًا .. الوردة هي وردة أما الإنسان فقد يكون ألف شيء وشيء .. كل الاحتمالات مفتوحة , كل الخيارات متاحة .. فكن عطرًا لنفسك ونورًا للناس ومسكًا للمحبة .. كُن حقًا إنسان...مساء النور و المحبة".





نسرين طافش بملابس البيت، وهي ترتدي عباءة باللون البيج الفاتح، ومزينة ببعض الأكسسورت باللون الذهبي، وهو ما أبرز اناقتها. وظهرت





وقامت نسرين طافش بترك شعرها على اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من انوثتها بشكل كبير.





بوضع بعض اللمسات الناعمة والبسيطة نسرين طافش ، حيث ارتكز ماكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها. وأكملت، حيث ارتكز ماكياجها على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها.





نسرين طافش إلى إطلالتها بعض اللمسات التى زادت من جمالها، حيث اختارت ارتداء اقراط بسيطة باللون الذهبى. وأضافتإلى إطلالتها بعض اللمسات التى زادت من جمالها، حيث اختارت ارتداء اقراط بسيطة باللون الذهبى.



