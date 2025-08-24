قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

أول تعليق من حنان يوسف عن تكريمها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي (خاص )

الفنانة حنان يوسف
الفنانة حنان يوسف
أوركيد سامي

عبرت الفنانة حنان يوسف عن سعادتها بتكريمها في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي.


قالت الفنانة حنان يوسف في تصريحات  لصدي البلد " سعيدة جدا بتكريمي في المهرجان العريق مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي ، انا اعشق المسرح و المسرح أبو الفنون و اعشق الفن ، و فخر لي تكريمي في هذا المهرجان العريق.


يذكر أن أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثانية والثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمجلس الأعلى للثقافة، عن قائمة الشخصيات المسرحية المكرَّمة في الدورة الثانية والثلاثين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل، وذلك تقديرًا لإسهاماتهم الكبيرة في إثراء الحركة المسرحية العربية والعالمية، سواء على مستوى التمثيل أو الإخراج أو النقد والدراسات الأكاديمية.

وتضم قائمة المكرمين هذا العام 11 شخصية مسرحية بارزة من مصر والعالم العربي ودول أجنبية، على النحو التالي:

من (مصر): الفنان صبري فواز، الفنانة حنان يوسف، الأستاذ الدكتور حسن خليل، والكاتب بهيج إسماعيل، من (الكاميرون): المخرج تاكو فيكتور، من (فرنسا): الباحث والناقد المسرحي باتريك بافيز، من (إنجلترا): الفنان نوريس روفس، من (قطر): الكاتب والمنتج المسرحي حمد الرميحي، من (لبنان): الفنان رفيق علي أحمد، من (الكويت): الفنان محمد المنصور، ومن (العراق): المكرمة الراحلة إقبال نعيم، تقديرًا لمسيرتها المتميزة وعطائها الطويل في المسرح العراقي والعربي.


ويواصل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، الذي يُعد من أبرز المنصات المسرحية في المنطقة العربية، دوره الريادي في دعم التجارب المسرحية المبتكرة، والانفتاح على أحدث اتجاهات المسرح العالمي، بما يسهم في إثراء الحركة المسرحية المصرية والعربية والدولية


يُذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعد واحدًا من أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث انطلق ليمنح فرصة للعروض المسرحية من مختلف دول العالم لتقديم تجاربها الإبداعية على خشبات المسرح المصري، ويهدف المهرجان إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب، وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية، بالإضافة إلى فتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من مختلف أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.

الفنانة حنان يوسف

