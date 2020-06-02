تعرف علي رابط التقدم للصف الأول الإبتدائي بمطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق الصف الأول الإبتدائي.
وحددت المديرية ان يقوم ولى الأمر بتقديم الطالب إلكترونيًا فى الفتره من 1/ 6 / 2020 إلي 30 / 6 / 2020
من خلال الرابط
https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx
http://emis.gov
وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشروط والقواعد الوزارية الخاصة بالالتحاق بالصف الأول الإبتدائي ) بألا يجوز النزول بالسن عن ست سنوات وألا يزد عن 9 سنوات للصف الأول الابتدائي .
وأضاف بالنسبة لأولوية القبول يلحق المقيدون بفصول رياض الأطفال إجباريًا للصف الأول الابتدائى كذلك هناك أولوية لمن لهم إخوة بنفس المدرسة والأقرب سكنا لها .
وأشار أنه يحظر جمع تبرعات مالية أو مواد عينية، منعًا للمسائلة القانونية ويمكن لولي الأمر الاطلاع علي نتيجة قبول نجله من خلال الموقع الإلكتروني بعد الفترة المحددة, وفي حالة قبول نجله في أكثر من مدرسة يقوم باختيار المدرسة التي يرغب بالحاق نجله فيها.