تعرف علي رابط التقدم للصف الأول الإبتدائي بمطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح عن فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق الصف الأول الإبتدائي.





وحددت المديرية ان يقوم ولى الأمر بتقديم الطالب إلكترونيًا فى الفتره من 1/ 6 / 2020 إلي 30 / 6 / 2020

من خلال الرابط

https://parent.emis.gov.eg/date_pers.aspx

http://emis.gov





وأوضح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح الشروط والقواعد الوزارية الخاصة بالالتحاق بالصف الأول الإبتدائي ) بألا يجوز النزول بالسن عن ست سنوات وألا يزد عن 9 سنوات للصف الأول الابتدائي .









وأضاف بالنسبة لأولوية القبول يلحق المقيدون بفصول رياض الأطفال إجباريًا للصف الأول الابتدائى كذلك هناك أولوية لمن لهم إخوة بنفس المدرسة والأقرب سكنا لها .



