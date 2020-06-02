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حوادث

تاجر يقتل زميله في مشاجرة داخل سوق الفاكهة ببنها

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:19 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أقدم تاجر فاكهة على ذبح زميله في سوق الجملة بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية إثر مشاجرة نشبت بينهما فيما تدخلت قوات الأمن للسيطرة على الموقف إثر محاولة أهل المجني عليه إحراق محل المتهم.

وعلى الفور تم نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة خطرة وفر المتهم هاربا وتكثف مباحث مركز بنها جهودها لضبطه وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى العميد خالد المحمدي مفتش مباحث شمال القليوبية بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة في سوق الجملة للفاكهة ببنها انتقل على الفور المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى مكان الواقعة.

وتبين وقوع مشاجرة بين كل من "ا ر  ا" و"ع ع ا" تاجري فاكهة بسبب غلق والد الثاني مدخل السوق بالبطيخ فطلب منه الأول إفساح الطريق إلا أنه لم يمتثل فنشبت بينهما مشاجرة طعن على أثرها الأول، الثاني بسنجة في رقبته وفر هاربا.

وعلى أثر ذلك تجمع أهالي المجني عليه وحاولوا إحراق محل المتهم إلا أن أجهزة الأمن  تمكنت من السيطرة على الموقف وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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