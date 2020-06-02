نائب رئيس جامعة عين شمس يشارك في اجتماع الأعلى للتعليم والطلاب

شارك صباح اليوم الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود ـ نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب في إجتماع المجلس الأعلى للتعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات ، و الذي انعقد بتقنية الفيديو كونفرانس بحضور نواب رؤساء مختلف الجامعات المصرية لشئون التعليم و الطلاب .
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات و القضايا المطروحة فيما يخص الشأن الطلابي خلال المرحلة الراهنة و في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم.
وناقش المجلس الآليات العامة لإمكانية إجراء امتحانات السنوات النهائية حال إنعقادها، وبما يتوافق مع صالح الطلاب.
كما تطرق الاجتماع لمقترحات شكل العام الجامعي الجديد مع استمرار التوسع في تفعيل منظومة التعلم الإلكتروني.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات و القضايا المطروحة فيما يخص الشأن الطلابي خلال المرحلة الراهنة و في ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم.
اقرأ ايضا:كما تم الوقوف على انتظام عملية تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بمختلف الجامعات ،و كذلك أعمال تقييم الأبحاث وفق المعايير المعلنة .
شكل العام الجامعي الجديد.. جامعة عين شمس: استمرار التوسع في تفعيل منظومة التعلم الإلكتروني
لطلاب جامعة عين شمس.. يمكن الاعتذار عن العام الدراسى عبر هذا الرابط
شكل العام الجامعي الجديد.. جامعة عين شمس: استمرار التوسع في تفعيل منظومة التعلم الإلكتروني
لطلاب جامعة عين شمس.. يمكن الاعتذار عن العام الدراسى عبر هذا الرابط
وناقش المجلس الآليات العامة لإمكانية إجراء امتحانات السنوات النهائية حال إنعقادها، وبما يتوافق مع صالح الطلاب.
كما تطرق الاجتماع لمقترحات شكل العام الجامعي الجديد مع استمرار التوسع في تفعيل منظومة التعلم الإلكتروني.