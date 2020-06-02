"السياحة" تطلق زيارة افتراضية لكنيسة أبى سرجة

أعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن وزارة السياحة والآثار أطلقت جولة افتراضية جديدة لكنيسة القديسين سرجيوس وواخوس المعروفة باسم كنيسة ابي سرجة.
ونشر القس بولس حليم الرابط الخاص بالمشاهدة عبر الصفحة الرسمية للكنيسة على صفحة فيس بوك، لافتا إلى أن كنيسة أبى سرجة لها مكانة خاصة بين بقية الكنائس القبطية، وذلك لأنها مرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر، وأن اسم الكنيسة يرجع لكل من القديسين سرجيوس وواخوس.
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وتابع:، مثل بقية الكنائس المبكرة، صممت الكنيسة ومغارتها الواقعة تحت الأرض على النمط البازيلكي حيث تتكون من مساحة عرضية وأروقة طولية وحنية شرقية (أسفلها المغارة) وتتميز الكنيسة بخصائصها المعمارية والفنية الفريدة والتي تعكس روح العمارة القبطية في مصر.
وأوضح المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه في كنيسة أبى سرجة نرى الإنبل ومغطس التعميد والحجاب الخشبي المطعم بالعاج بالإضافة إلى المناظر الدينية التي تمثل القديسين والرسل على مختلف القباب والأعمدة.
وأشار إلى أنه تم بناء الكنيسة فوق أطلال قلعة رومانية قديمة، ويعتقد بعض العلماء بأنها ترجع لأواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس بعد الميلاد، بينما يرى البعض الآخر أنها ترجع للقرن السابع عشر الميلادي.