محافظ الإسكندرية يتابع احتياجات الأطباء ومستوى الخدمة بمستشفى الحميات.. صور

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مستشفي حميات الإسكندرية ، للوقوف علي كفاءة العمل بها، ومتابعة احتياجات الأطباء، والتأكد من عدم وجود نقص في المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.





وخلال الجولة قدم الشريف باسم شعب الإسكندرية رسالة شكر إلي الأطباء مشيدا بالتضحية القوية التي يقومون بها، وأكد علي حرص المحافظة علي تقديم كافة سبل الدعم لهم ولذويهم مؤكدا على أن مكتبه مفتوح لتلبية احتياجات لهم ولذويهم.





وتفقد المحافظ أقسام المستشفي المختلفة، واستفسر من مديرة المستشفي عن كافة الاحتياجات من المستلزمات الطبية الغير متوفرة أو الناقصة .





وحرص محافظ الإسكندرية على المرور بكافة أنحاء المستشفي وتتبع كافة المراحل التي يمر بها المريض داخل المستشفي بدءا من الدخول مرورا بالتحليلات والأشعة وحتي أخذ المسحة انتهاءً بمناطق العزل.





علي الصعيد ذاته، أكد الشريف، على المتابعة الشديدة على مدار اليوم لشكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن " كورونا "، قائلا " نحن مسئولين مسئولية كاملة عن المرضى بالمستشفيات ولن يُسمح بأي تقصير في ذلك.





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