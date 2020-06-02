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محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع احتياجات الأطباء ومستوى الخدمة بمستشفى الحميات.. صور

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:07 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية يتابع احتياجات الأطباء ومستوى الخدمة
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أحمد عبد العزيز
تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، مستشفي حميات الإسكندرية، للوقوف علي كفاءة العمل بها، ومتابعة احتياجات الأطباء، والتأكد من عدم وجود نقص في المستلزمات الطبية، وانتظام حضور الأطقم الطبية والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمصابين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. 

وخلال الجولة قدم الشريف باسم شعب الإسكندرية رسالة شكر إلي الأطباء مشيدا بالتضحية القوية التي يقومون بها، وأكد علي حرص المحافظة علي تقديم كافة سبل الدعم لهم ولذويهم مؤكدا على أن مكتبه مفتوح لتلبية احتياجات لهم ولذويهم.

وتفقد المحافظ أقسام المستشفي المختلفة، واستفسر  من مديرة المستشفي عن كافة الاحتياجات من المستلزمات الطبية الغير متوفرة أو الناقصة . 

وحرص محافظ الإسكندرية على المرور بكافة أنحاء المستشفي وتتبع كافة المراحل التي يمر بها المريض داخل المستشفي بدءا من الدخول مرورا بالتحليلات والأشعة  وحتي أخذ المسحة انتهاءً بمناطق العزل.

علي الصعيد ذاته، أكد الشريف، على المتابعة الشديدة على مدار اليوم لشكاوى المواطنين واستفساراتهم بشأن "كورونا"، قائلا " نحن مسئولين مسئولية كاملة عن المرضى بالمستشفيات ولن يُسمح بأي تقصير في ذلك. 

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وأشار إلى مرور لجان متابعة على المستشفيات للتأكد من انتظام العمل لكافة الطواقم الطبية وتوافر العلاج للمواطنين فضلًا عن أنه سيتم تخصيص خط ساخن بشأن "كورونا "لتسهيل التواصل مع المواطنين ومقدمي الخدمة الطبية لتخفيف الضغط عن الخط 105.
محافظ الإسكندرية يتابع احتياجات الأطباء ومستوى الخدمة بمستشفى الحميات.. صور
محافظ الإسكندرية يتابع احتياجات الأطباء ومستوى الخدمة بمستشفى الحميات.. صور
محافظ الإسكندرية يتابع احتياجات الأطباء ومستوى الخدمة بمستشفى الحميات.. صور
محافظ الإسكندرية يتابع احتياجات الأطباء ومستوى الخدمة بمستشفى الحميات.. صور
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