توريد 129 ألف طن قمح إلى صوامع الإسكندرية

أعلن محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية ، اليوم، أن صوامع المدينة، استقبلت حتى الآن 129 ألفًا و750 طن و189 أردب قمح، وذلك بالتزامن مع موسم توريد القمح، الذي بدأ في 15 من الشهر الماضي.





جاء ذلك على هامش جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة اليوم، شملت صومعة الكينج مريوط ، ومجمع صوامع وبناكر السلام بالكيلو 21، لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية و انتظامها.



