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محافظات

توريد 129 ألف طن قمح إلى صوامع الإسكندرية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:29 م
صوامع
صوامع
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أحمد عبد العزيز
أعلن محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم، أن صوامع المدينة، استقبلت حتى الآن 129 ألفًا و750 طن و189 أردب قمح، وذلك بالتزامن مع موسم توريد القمح، الذي بدأ في 15 من الشهر الماضي. 

جاء ذلك على هامش جولة تفقدية أجراها وكيل الوزارة اليوم، شملت صومعة الكينج مريوط ، ومجمع صوامع وبناكر السلام بالكيلو 21، لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية و انتظامها.

رافق سعد الله، خلال الجولة كل من سليمان الطيب، مدير إدارة الرقابة، والمهندس محمود القلش، معاون مدير المديرية للاعلام والاتصال السياسي، ومحمود عبد المعطي، رئيس قسم صيانة الحبوب.

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وتفقد وكيل الوزارة خلال جولته الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد اثناء عمليات التوريد من تطهير الصوامع و السيارات الناقلة للمحصول قبل دخولها الى الصوامع، وعند خروجها، وكذلك ارتداء الكمامات لجميع الافراد المتواجدين بالصوامع سواء اللجان او العمالة.
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