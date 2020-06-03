AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب البطيخ.. تاجر يمزق جسد زميله داخل سوق الفاكهة بـ بنها

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 12:31 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم الهوارى

شهدت سوق الفاكهة الرئيسية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة حيث مزق تاجر جسد زميله بالسلاح الأبيض بسبب البطيخ.

اقرأ أيضًا:

بسبب مسمار توك توك.. نجار وشقيقه يقتلان شقيقين وطفلا بوابل من الأعيرة النارية في الخانكة

المشهد لم ينته عند هذا الحد بل حاول أهل المجني عليه إحراق محل المتهم الا ان قوات الأمن نجحت فى إنقاذ الموقف والسيطرة عليه.

بداية الواقعة عندما دخل المتهم مستقلا عربته داخل السوق ليفاجئ بوالد المجنى عليه يغلق الطريق بالبطيخ وعندما طلب منه افساح الطريق له تشبت بينهما مشاجرة ليقوم على اثرها المتهم بطعن المجنى عليه بالسنجة.

 تم نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة خطرة وفر المتهم هاربا وتكثف مباحث مركز بنها جهودها لضبطه وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى العميد خالد المحمدي مفتش مباحث شمال القليوبية بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة في سوق الجملة للفاكهة ببنها انتقل على الفور المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى مكان الواقعة.

تبين وقوع مشاجرة بين كلا من "ا ر  ا" و"ع ع ا" تاجري فاكهة بسبب غلق والد الثاني مدخل السوق بالبطيخ فطلب منه الأول إفساح الطريق إلا إنه لم يمتثل فنشبت بينهما مشاجرة طعن على إثرها الأول الثاني بسنجة في رقبته وفرا هاربا.

وعلى اثر ذلك تجمع أهالي المجني عليه وحاولوا إحراق محل المتهم إلا أن أجهزة الأمن  تمكنت من السيطرة على الموقف وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب الخلاف على ثمن توك توك.. بلية يقتل صديقه رميا بالرصاص فى القليوبية

تاجر يقتل زميله في مشاجرة داخل سوق الفاكهة ببنها

ترشيحاتنا

ندعو لها.. طبيب بعزل الإسماعيلية يكشف تطورات الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

دار الإفتاء: الصلاة على النبي سر قضاء الحوائج وفك الكربات

تركي آل الشيخ عن النادي الأهلي:أخيرا قبلوا الاستقالة

الصحة: تعيين حسام عباس رئيسا لقطاع تنظيم الأسرة

أجايي: لاعبو الأهلي استفزوني بعد خسارة نيجيريا في كأس الأمم

وفاة علي عبد الرحيم .. أصيب بجلطة في المخ وتعرض للسرقة بالإكراه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فلويد آخر.. الشرطة الأمريكية تقتل رجلًا أسود يوزَّع عليهم وجبات مجانية.. فيديو

مزايا مذهلة .. فوائد شرب كوب حليب قبل النوم

بـ المشجر.. فاتن موسى بإطلالة صيفية تبرز جمالها.. شاهد