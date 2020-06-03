بسبب البطيخ.. تاجر يمزق جسد زميله داخل سوق الفاكهة بـ بنها

شهدت سوق الفاكهة الرئيسية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة حيث مزق تاجر جسد زميله بالسلاح الأبيض بسبب البطيخ.

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المشهد لم ينته عند هذا الحد بل حاول أهل المجني عليه إحراق محل المتهم الا ان قوات الأمن نجحت فى إنقاذ الموقف والسيطرة عليه.

بداية الواقعة عندما دخل المتهم مستقلا عربته داخل السوق ليفاجئ بوالد المجنى عليه يغلق الطريق بالبطيخ وعندما طلب منه افساح الطريق له تشبت بينهما مشاجرة ليقوم على اثرها المتهم بطعن المجنى عليه بالسنجة.

تم نقل المجني عليه إلى المستشفى في حالة خطرة وفر المتهم هاربا وتكثف مباحث مركز بنها جهودها لضبطه وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى العميد خالد المحمدي مفتش مباحث شمال القليوبية بلاغا من الأهالي بوقوع مشاجرة في سوق الجملة للفاكهة ببنها انتقل على الفور المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها إلى مكان الواقعة.

تبين وقوع مشاجرة بين كلا من "ا ر ا" و"ع ع ا" تاجري فاكهة بسبب غلق والد الثاني مدخل السوق بالبطيخ فطلب منه الأول إفساح الطريق إلا إنه لم يمتثل فنشبت بينهما مشاجرة طعن على إثرها الأول الثاني بسنجة في رقبته وفرا هاربا.