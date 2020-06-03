برلماني يطالب بالقبض على بائعي الكمامات المغشوشة فى الشارع

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية، بشأن توقيع عقوبة على بائعي

ومجهولة المصدر على الأرصفة والعربات تصل إلى 4 آلاف جنيه.

يأتى ذلك بعد أن