برلماني يطالب بالقبض على بائعي الكمامات المغشوشة فى الشارع

طالب مصطفى كمال الدين عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بضرورة إطلاق حملات تفتيش من جانب وزارة الصحة على الصيدليات لاكتشاف الكمامات المغشوشة ومجهولة المصدر.
وقال "كمال الدين" لـ"صدى البلد"، إن هناك خطورة كبيرة تشكلها الكمامات مجهولة المصدر الموجودة فى الصيدليات او التى يبيعها الأشخاص في الشوارع المصرية، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على المخالفين.
وأكد النائب أيضا، ضرورة إلقاء القبض على كل من يقوم ببيع الكمامات فى الشارع وتطبيق عقوبة الحبس حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه أن يقوم بهذا العمل مرة أخرى.
يأتى ذلك بعد أن تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والداخلية، بشأن توقيع عقوبة على بائعي الكمامات المغشوشة ومجهولة المصدر على الأرصفة والعربات تصل إلى 4 آلاف جنيه.