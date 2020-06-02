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برلمان

مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة.. برلماني يحذر من انتشار الكمامات المغشوشة في الأسواق

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:58 ص
الكمامات الطبيه
الكمامات الطبيه
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عبد الرحمن سرحان
حذر النائب فؤاد حسب الله، عضو لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، من وجود مستلزمات طبية مغشوشة تباع للوقاية من فيروس كورونا.

وقال النائب فؤاد حسب الله، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن هناك انتشارا كبيرا للمستلزمات الطبية المغشوشة، على رأسها الكمامات والتي تباع في الأسواق، مشيرا إلى أن ذلك يزيد من فرص انتشار وباء كورونا.

وأضاف، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن بيع المنتجات الطبية المغشوشة يعاقب عليه قانون حماية المستهلك، بغرامة تصل إلى مليوني جنيه، إضافة إلى الحبس.


وطالب النائب فؤاد حسب الله،الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع المنتجات الطبية المغشوشة بعد انتشارها بشكل كبير.
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