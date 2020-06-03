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مرأة

بدون بوتكس أو فيلر .. 5 حيل مذهلة لشد البشرة ومحارب التجاعيد

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 06:06 ص
تجاعيد
تجاعيد
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لمياء الياسين
أطعمة عديدة تساعد على محاربة تجاعيد البشرة ومنحك بشرة أصغر لسنوات لغناها بأحماض أوميجا -3 الدهنية المفيدة لبشرتك والتى تحافظ على نضارة وترطيب البشرة وتقليل الالتهاب.. إليك أبرز تلك الأطعمة يقدمها موقع برايت سايد


 الأسماك

تعتبر الأسماك مثل السلمون والماكريل والرنجة والسردين والتونة ضرورية للبشرة المتوهجة الصحية لغناها بأحماض أوميجا 3 الدهنية تحافظ على نضارة وترطيب البشرة وتقليل الالتهاب.


تمامًا مثل الأسماك ، المكسرات غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والزنك وفيتامين إي والتى  لها خصائص مضادة للشيخوخة

الأفوكادو

  مليء بالدهون الصحية ، مما يساعد على تحسين مرونة بشرتك بالإضافة لغناه بالكاروتينات التي تحمي البشرة و تحفز إنتاج الكولاجين.

الشاي الأخضر

 مليء بالبوليفينول والكاتيكين - مضادات الأكسدة التي تحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس  وتقليل احمرار الجلد من خلال مكافحة الالتهاب.

العسل
مضاد للبكتيريا ومضاد للأكسدة التى  تعالج  حب الشباب وترطيب البشرة الجافة

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