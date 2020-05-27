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مرأة

من المكسرات.. وجبة إفطار صحية لمرضى السكر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:31 ص
وجبة إفطار صحية
وجبة إفطار صحية لمرضي السكر
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حياة عبد العزيز
المكسرات من الأطعمة المفيدة لمرضى السكر، فهي تعمل على السيطرة على ضغط الدم وسكر الدم، وفهي تحتوي على كمية دهون منخفضة نسبيًا وغنية بالألياف الطبيعية، مما يضمن تباطؤ نسبة السكر في الدم ويساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، كما أنها غنية  بأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض الأوليك، مما يجعلها مفيدة لصحة القلب أيضًا.

وقدم موقع onlymyhealth وجبة صحية لمرضى السكر يمكن تجهيزها من المكسرات وتحضيرها لوجبة الإفطار فهي تحتوي على الكثير من الفوائد الصحية.

مكونات الوجبة:
كوب من الكاجو المفروم.
كوب تمر مفروم.
نصف كوب جوز هند مبشور.
القليل من الملح.
ملعقة زيت جوز هند.

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طريقة التحضير :
- مزج جميع المكونات معا.
- صنع كرات من المكونات.
- رص الكرات في صينية على ورق زبدة.
- تدخل الفرن لمدة دقائق.
- تقدم في وجبة الإفطار.

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