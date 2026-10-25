عملاق اقتصادي جديد.. تسريبات تكشف مواصفات Vivo X500 E القادم

تستعد شركة فيفو لإطلاق هاتف Vivo X500 E كخيار اقتصادي ضمن سلسلة هواتف X500 الفاخرة.

لم تُعلن الشركة بعد عن موعد الإطلاق أو تُلمّح إلى أي تفاصيل أخرى حول الجهاز.

مع ذلك، فقد اجتاز X500 E بالفعل العديد من الفحوصات التنظيمية، ما يُشير إلى إمكانية إطلاقه قريبًا.

قبل إطلاقه، تعرض هاتف Vivo X500 E لتسريبات عديدة كشفت عن أبرز إمكانياته.

مواصفات هاتف Vivo X500 E

أما عن أبرز مواصفات الهاتف فهو يعمل بمعالج Qualcomm SM7750، وهو معالج Snapdragon 7 من الجيل الرابع، ويأتي الهاتف مزودا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 8 جيجابايت، وشاشة بدقة 1260 × 2750 بكسل.

تتطابق هذه المواصفات مع مواصفات هاتف Vivo V80 الذي طُرح في وقت سابق من هذا الشهر.

ولذا، تشير الشائعات إلى أن هاتف Vivo X500 E القادم قد يكون نسخة مُعاد تسميتها من هاتف Vivo V80.

أما عن مواصفات الشحن، فتشير الشائعات إلى أن هاتف X500 E قد يحتوي على بطارية بسعة 7500 مللي أمبير، وهي سعة لا تتطابق تمامًا مع بطارية هاتف Vivo V80 التي تبلغ 7200 مللي أمبير، ومن المحتمل أن تُطلق Vivo هاتف X500 E بإصدارات بطاريات متعددة حسب المنطقة.

مواصفات هاتف Vivo X500 E



ويعد من المتوقع وفقا للتسريبات أن يأتي هاتف X500 E بشاشة AMOLED مقاس 6.59 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز وسطوع يصل إلى 5000 شمعة.

وقد يضمّ نظام كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تتألف من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي.

من المتوقع أن يدعم هاتف Vivo X500 E الشحن السلكي بقوة 90 واط.

ومن المرجح أن يعمل بنظام Android 17 مع واجهة OriginOS 7، وأن يتلقى تحديثات النظام حتى أربعة أجيال.