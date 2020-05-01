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مرأة

غير الذاكرة.. المكسرات تنظم حركة الأمعاء وتعالج الإمساك

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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اسماء محمد
تعد المكسرات مثل الكاجو والفستق واللوز وعين الجمل من أشهر الأشياء التى اعتادت الأسر المصرية على شرائها خلال شهر رمضان.

ومن المعروف عن المكسرات أنها غنية بالفوائد الغذائية والصحية التى تمنح الجسم الطاقة وتعزز وظائف المخ المختلفة خاصة التركيز والتذكر.

ولكن هناك فائدة صحية أخرى للمكسرات غير تعزيز وظائف المخ وهى تنظيم حركة الأمعاء وعلاج الإمساك.

وذكر موقع "foodeatsafe" أن المكسرات غنية بالألياف التى تساعد على تحسين حركة الأمعاء وبالتالي تمنع الإصابة بالإمساك وتساعد فى علاجه.

وبالرغم من فوائد المكسرات العديد إلا أنه يجب الاعتدال في تناولها لأنها تحتوي المكسرات على الكثير من الدهون والسعرات الحرارية.
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