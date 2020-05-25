بلاش كحك وبسكويت.. 5 نصائح تحمي مرضى السكر من ارتفاعه فى عيد الفطر

تحرص الكثير من الأسر على تناول الكحك و البسكويت و غيرها من حلويات عيد الفطر الشهية ، ولكن لابد من أن يكون مريض السكر لديه الوعى الكافى عند تناول هذه الحلويات حتى لا يتعرض إلى وعكة صحية.
لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية ، استشارية تغذية، بعض النصائح الغذائية التى يجب مراعاتها ولابد أن يتبعها مريض السكر خلال أيام العيد و تناول الحلويات لتجنب أى مشاكل صحية، والتى كان أبرزها ..
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- التقليل أو تجنب تناول الحلويات
- تناول كمية كافية من السوائل
- عدم الإفراط فى تناول المشروبات المحلاة بالسكر
- تجنب تناول الأطعمة الدهنية
- استبدال الحلويات بالفاكهة